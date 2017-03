Fire Pro Wrestling World – Mit erstem Video, Screens und Infos angekündigt

Fire Pro Wrestling geht mit Fire Pro Wrestling World für PC und Playstation 4 in eine neue Runde, wie Spike Chunsoft während eines Presseevents im Zuge der Game Developers Conference (GDC) bekanntgegeben haben. Im zweiten Quartal 2017 soll Fire Pro Wrestling World als Early Access-Version für PC auf Steam angeboten werden.

In Fire Pro Wrestling World werdet ihr euch in Online-Matches beweisen können, inklusive Turniere, Ligen, Meisterschaften und Battle Royals. Zudem werdet ihr verschiedene Regeln festlegen können, sodass beispielsweise nur nach MMA-Manier gekämpft werden kann. Außerdem sollt ihr eure Kämpfer auf verschiedenste Weisen individuell anpassen können. Gleiches gilt für den jeweiligen Ring als auch die Schiedsrichter, die ebenfalls personalisiert werden können. Ergänzend zu den Online-Matches werdet ihr auch Offline mit bis zu vier Teilnehmern in den Ring steigen können.

Fire Pro Wrestling World hat noch keinen festen Release-Termin spendiert bekommen.

PS4/Steam FIRE PRO WRESTLING WORLD アナウンストレーラー

Fire Pro Wrestling erschien erstmals 1989, damals noch von Human Entertainment initiiert, und seit 2000 sind Spike Chunsoft für das Fortbestehen der Wrestling-Videospielreihe zuständig. Die Fire Pro Wrestling-Spiele erschienen bis heute für verschiedene Systeme, unter anderen PC Engine, SNES, Sega Mega Drive, Game Boy Advance, Dreamcast, Playstation 2 oder auch Xbox 360.