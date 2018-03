Firmament – Teaser-Trailer zum neuen Adventure der Myst-Macher verfügbar

Das Team von Cyan Inc. arbeitet an einem neuen Game. Zu Firmament, so der offizielle Titel des Spiels, ist jüngst ein Teaser-Trailer erschienen. Das Video stimmt euch auf das kommende Mystery-Adventure ein.

Firmament führt uns in vier unterschiedliche Welten, die es zusammen mit einem Mentor und einem ständig verfügbaren Clockwork Companion („Uhrenwerk-Begleiter“) zu erkunden gilt. Das Mystery-Abenteuer wird für Virtual-Reality-Systeme (VR) umgesetzt. Wann und für welche Plattformen es genau erscheint, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.

Die Entwickler von Cyan Inc. sind Spezialisten auf dem Gebiet ähnlicher Adventures. Große Popularität erlangte das Studio durch die Myst-Reihe, deren Anfänge bereits in die erste Hälfte der 1990er Jahre zurückreichen. Relative Bekanntheit erreichten aber auch Riven: The Sequel to Myst (1997) und Obduction (2016).

Firmament Teaser Trailer