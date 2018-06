Fist of the North Star: Lost Paradise – Action-RPG wird Anfang Oktober für PS4 veröffentlicht

Sega hat im Rahmen der E3 2018 bekanntgegeben, dass Fist of the North Star: Lost Paradise noch in diesem Jahr für PlayStation 4 erscheinen soll. Dem zufolge soll das japanische Action-Rollenspiel am 2. Oktober 2018 an den Start gehen. Neben dem E3-Trailer wurden bereits Gameplay-Szenen zum Spiel veröffentlicht, die ihr euch am Ende anschauen könnt.

Fist of the North Star: Lost Paradise ist in der Welt der gleichnamigen Fist of the North Star-Manga-Reihe angesiedelt und versetzt euch in die Rolle von Kenshiro. Ihr werdet in dem Spiel keinen bekannten Storystrang verfolgen, denn das Entwicklerstudio Ryu Ga Gotoku – bekannt für die Yakuza-Reihe – versetzt euch in ein alternatives Universum der Original-Handlung. Im post-apokalyptischen Ödland gibt es einiges zutun. Neben zahlreichen Nebenmission erwarten euch Erkundungstouren mit dem Buggy und die eine oder andere Prügelei mit Schläger-Horden. In den Kämpfen verwendet ihr “Hokuto Shinken”-Techniken, die durch Erfahrungs-Punkte freigeschaltet werden können.

Auf folgende Features könnt ihr euch einstellen:

Ihr erforscht eine alternative Version des Fist of the North Star-Universums in einem post-apokalyptischen Ödland und übernehmt die Kontrolle über Kenshiro, der auf der Suche nach Yuri, seiner verlorenen Liebe, ist;

Englische als auch die japanische Tonspur sollen bei der Veröffentlichung gleichermaßen enthalten sein;

Kenshiros Techniken, die Hokuto Shinken, stehen euch in den Kämpfen zur Verfügung. Nach dem Aufladen der “Seven Star”-Anzeige wird der Gegner mit dutzenden “Hokuto Shinken”-Techniken vernichtet. Die Techniken sind dem originalen Manga getreu nachempfunden;

Neben der Haupthandlung und den zahlreichen Schlägerein erwarten euch zahlreiche Nebenmission und Mini-Spiele. So könnt ihr zum Beispiel euer Nachtclub verwalten, mit dem Buggy durch die Wüste rasen oder ganz klassisch Retro-Games in den Spielhallen spielen;

Fist of the North Star: Lost Paradise – Deutscher Trailer

Fist of the North Star: Lost Paradise – Gameplay-Trailer