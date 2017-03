FlatOut 4: Total Insanity â€“ Release-Termin steht fest

FlatOut 4: Total Insanity, welches für Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird, hat seinen finalen Release-Termin spendiert bekommen. Wie Bigben Interactive bekanntgegeben hat, wird FlatOut 4: Total Insanity demnach am 17. März 2017 erscheinen.

FlatOut 4: Total Insanity wird vom französischen Studio Kylotonn Racing Games (WRC5, WRC 6) entwickelt. Der Racer soll eine Mischung aus klassischen Spielmodi und exklusiver, neuer Inhalte bieten. Ihr dürft euch auf Fahrzeuge mit Nitro-Booster, irren Strecken und feurigen Explosionen freuen.

Mit Keep the Flag wird es auch einen neuen Spielmodus in FlatOut 4: Total Insanity geben. Es gilt, dass ihr einem Trupp Wahnsinniger entkommen müsst, die euch eure Flagge stehlen wollen.

Weiterhin wird FlatOut 4: Total Insanity unter anderen 20 verschiedene Strecken mit zerstörbarer Umgebung, einen neuen Kampfmodus, einen Stund-Modus sowie 27 wandelbare Wagen bieten.