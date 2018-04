For Honor – Gratis-Wochenende für alle Plattformen angekündigt

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass ihr For Honor vom 3. bis zum 6. Mai 2018 kostenlos auf allen Plattformen (PC, PS4, Xbox One) spielen könnt. Dabei ist das Gratis-Wochenende nicht nur auf das Spiel selbst beschränkt, ihr habt zudem Zugang zu allen Multiplayer-Modi sowie der Kampagne, die solo oder gemeinsam mit einem Freund im Online-Koop gespielt werden kann, und ihr könnt die 12 einzigartigen Helden und Karten austesten.

In For Honor müsst ihr euch für eine der drei Fraktionen Samurai, Wikinger oder Ritter entscheiden. Wahlweise könnt ihr euch in der Kampagne oder im Mehrspieler beweisen, wie gut ihr euren Kämpfer einsetzen könnt, um am Ende eurer Fraktion, der ihr angehört, den Sieg zu bescheren. Verdient euch in Multiplayer-Kämpfen Kriegsressourcen, die euch bei der Eroberung sowie Verteidigung von Territorien unterstützen.

Zudem gibt es eine Neuauflage des Krieger-Trainigsprogramm, bei dem erfahrene und neue Spieler gleichermaßen belohnt werden, die während des Gratis-Wochenendes zusammen arbeiten. Wenn ihr als Veteran gemeinsam mit einem Gratis-Wochenende-Spieler fünf Matches spielt, erhaltet ihr zwei Wochen lang einen überarbeiteten Champion-Status – Wert: 8.000 Stahl. Dadurch erlangt ihr und euer komplettes Team mehr Beute und Erfahrungspunkte am Ende einer jeden Runde.

Pünktlich zum Start des Gratis-Wochenende am 3. Mai 2018 könnt ihr um 18:00 Uhr deutscher Zeit den For Honor‘s Warrior’s Den-Livestream auf Twitch verfolgen. Dabei könnt ihr drei “Scavanger”-Truhen erhalten, wenn ihr mindestens eine Stunde dem Stream beiwohnt. Darüber hinaus sollen alle zehn Minuten 100.000 Stahl verlost werden. Um an der Verlosung teilnehmen zu können, müsst ihr euren Ubisoft-Account mit dem Twitch-Account verbinden.

Diejenigen, die erstmalig For Honor im Gratis-Wochenende spielen werden und sich danach zu einem Kauf entscheiden sollten, können bis zum 15. Mai 2018 in allen digitalen Stores einen Rabatt von bis zu 75% erhalten. Ihr könnt dann selbstverständlich nach erfolgtem Kauf dort weiter machen, wo ihr aufgehört habt, somit geht kein Fortschritt verloren.

Nachfolgend findet ihr den Free-Weekend-Trailer, den Ubisoft anlässlich des Events veröffentlicht hat. Interessiert euch unsere Meinung zum Taktik-Shooter? Dann schaut euch einfach unseren Test dazu an!

For Honor – Free-Weekend-Trailer