For Honor – Marching Fire-Erweiterung mit Trailern für Oktober 2018 angekündigt

Ubisoft hat mit Marching Fire die nächste Erweiterung für For Honor vorgestellt. Marching Fire soll am 16. Oktober 2018 gleichermaßen für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen und das laut Ubisoft bisher größte Update für den Online-Hack-and-Slay-Titel darstellen. Passend zur Ankündigung gibt es frisches Trailer-Material, mit welchem die kommende For Honor Erweiterung etwas näher vorgestellt wird.

Marching Fire wird, so Ubisoft, unter anderem die neue Wu-Lin-Fraktion beinhalten, die Fraktion, die von der alten chinesischen Kampfkunst inspiriert wurden. Die vier neuen Helden sind der Tiandi, der Jiang Jun, die Nuxia und der Shaolin. Um dem zerstörerischen Bürgerkrieg zu entkommen, sind sie aus ihrer Heimat geflohen. Jeder der vier hat sein eigenes schweres Vergangenheitspäckchen zu tragen, das von Verrat bis zur persönlichen Tragödie reicht. Die neuen Helden haben natürlich auch neue Waffen- und Kampfstile im Gepäck und erweitern auf diese Weise das Kampfgeschehen. Alle Helden können, nach einer anfänglichen exklusiven Phase, mit der In-Game-Währung Strahl rekrutiert werden.

For Honor: E3 2018 Marching Fire Cinematic Trailer | Ubisoft [NA]

Weiterhin werden die vier neuen Helden die Bandbreite der bisherigen 18 Krieger auch im neuen 4-vs-4-PvP-Modus Breach bereichern. Breach steht allen Spielern zur Verfügung und bietet drei neue Karten. Ihr werdet schwer bewachte Burgen mit Ballisten, Bögen und Feuerkesseln erobern – oder verteidigen können und einen bewaffneten Herrscher schützen – oder stürzen. Strategisches als auch taktisches Vorgehen werden bei diesem Unterfangen eure besten Ratgeber sein.

For Honor: E3 2018 Breach Gameplay Walkthrough | Ubisoft [NA]

Marching Fire soll außerdem einen neuen “grenzenlosen PvE-Modus”, der wahlweise alleine oder im Online-Koop gespielt werden kann, bieten. Der neue Modus ist Teil eines Pakets, dass käuflich erworben werden kann, welches zudem auch die Wu-Lin-Helden beinhaltet. Weitere Details zum PvE-Modus sollen “bald folgen”.

For Honor: E3 2018 Breach Gameplay Trailer | Ubisoft [NA]

Ubisoft hat zudem bestätigt, dass alle Spieler von grafischen Verbesserungen profitieren werden, welche die Texturen im Spiel optimieren. Hinzu kommt außerdem ein neues Beleuchtungssystem, neue Himmel-Farbverläufe als auch eine modifizierte Benutzeroberfläche.