For Honor – Season 2 Helden, Karten und Gameplay-Änderungen

Ubisoft hat einen weiteren Ausblick auf die kommende For Honor Season 2 gewährt und im Zuge des letzten Warrior Den-Livestreams insbesondere auch die geplanten Gameplay-Änderungen angesprochen.

Die zweite Saison der For Honor Fraktionskriege startet am 16. Mai 2017 und die Klassen Shinobi und Zenturio werden für alle For Honor Season Pass-Besitzer ab dem 16. Mai 2017 kostenlos zur Verfügung stehen. Alle anderen Spieler müssen sich bis zum 23. Mai 2017 gedulden und die neuen Klassen dann auch erst mit jeweils 15.000 Stahl freischalten. Was die beiden Klassen Shinobi (Samurai Meuchler) und Zenturio (Ritter Hybrid) zu bieten haben, könnt ihr den nachfolgenden Trailern entnehmen.

Mit „Shadow & Might“, der Name des Patches der den zweiten Saisonstart einläuten wird, gesellen sich auch mit „Schmiede“ und „Tempelgarten“ zwei neue Karten hinzu. Weiterhin wird es neue Ausrüstung der Stufe „Episch“ geben, die ab Rufrang Fünf erworben werden können. Außerdem ist geplant, dass in der kommenden Saison 2 für jeden Charakter vier neue Waffen und zwei neue Rüstungen erhalten sollen.

Auch soll es mit in der kommenden For Honor Season 2 Änderungen am Gameplay geben. Neben den üblichen Bugfixe als auch Stats-Anpassungen, soll es vor allem für weniger gut ausgerüstete Spieler einfacher werden, um sich gegen stärkere Widersacher behaupten zu können. Zudem ist geplant, dass alle Spieler ab Beginn der For Honor Saison 2 zwölf Tage lang einen Champion-Status kostenlos erhalten. Auch soll es bei den Erfahrungspunkten einen Permanentbonus in Höhe von 25 Prozent geben.

Ubisofts Multiplayer-Actionspiel For Honor ist seit dem 14. Februar 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One im Handel und als digitaler Download in den jeweiligen Stores verfügbar.

For Honor Shadow & Might – Zenturio Trailer | Ubisoft [DE]

For Honor Shadow & Might – Shinobi Trailer | Ubisoft [DE]