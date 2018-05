For Honor – Season 6 Hero’s March inkl. Kriegsritual Event ab sofort verfügbar

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass die For Honor Season 6, Heros March getauft, gestartet ist. Dazu gibt es auch einen passenden Trailer, der auf die neue For Honor Season 6 einstimmt.

Mit dem Start der For Honor Season 6 Hero’s March ist auch das neue Event Das Kriegsritual an den Start gegangen. Ehrt in diesem Event die Tapferkeit vergangener Helden und nehmt euren Platz im Reigen der aktuellen Helden ein. Das Ganze geschieht innerhalb eines neuen, limitierten 4-vs-4-Spielmodus, dem sogenannten Karussell des Todes. Zudem erhaltet ihr während dieses Events die Möglichkeit besondere Event-Gegenstände wie beispielsweise Ornamente, Schlacht-Monturen, Effekte oder Waffenstes zu ergattern.

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, hat die For Honor Season 6 auch einige Verbesserungen der Spielerfahrung im Gepäck. Ebenfalls wird es neue Helden-Updates für Friedenshüter und Orochi geben, ebenso wie es frische Inhalte mit einer neuen Karte sowie Helden-Anpassungen geben.

Das Ritual der Champions – Trailer | Ubisoft [DE]