The Forest – Finale Version soll Ende April 2018 erscheinen

Das Survival Horror-Abenteuer The Forest soll Ende April als finale Fassung (voraussichtlicher Preis: ca. 20 Euro) erhältlich sein. Dies hat Entwickler Endnight Games jüngst über Steam verlauten lassen. Der genaue Release-Termin soll nächsten Monat bekannt gegeben werden. Der First-Person-Titel, welcher bereits 2014 in die Early Access-Phase ging und u.a. einen kooperativen Multiplayer-Teil beinhaltet, soll für PC und PlayStation 4 erscheinen.

In The Forest landen wir nach einem Flugzeugabsturz ebenso unsanft wie unfreiwillig auf einer Kannibalen-Insel. Rot bemalte Gestalten entführen unseren Sohn. Natürlich machen wir uns umgehend auf die Suche nach ihm und müssen in der extrem bedrohlichen, von dichten Wäldern und düsteren Fels- und Höhlenabschnitten durchzogenen Spielwelt irgendwie klarkommen. Um in der lebensgefährlichen Umgebung bestehen zu können, müssen Nahrungsmittel hergestellt und Unterstände, Verstecke sowie Schutzzäune errichtet werden. Denn in der Wildnis lauert das Grauen: Blutrünstige Kreaturen treiben dort ihr Unwesen. Und so kommt es darauf an, sich (wahlweise im Einzel- oder Mehrspielermodus) mit selbstgebastelten Fallen und Waffen der eigenen Haut zu erwehren.

