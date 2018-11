Forgotton Anne – Nintendo Switch-Release erfolgt in wenigen Tagen

Publisher Square Enix Collective hat den Releasetermin von Forgotton Anne für Nintendo Switch veröffentlicht. So soll der erst im Mai 2018 für PC, PS4 und Xbox One erschienene Indie-Titel am 9. November 2018 durch den Nintendo eShop digital veröffentlicht werden. Forgotton Anne soll zum Release 19,99 Euro kosten und wer sich dazu entscheiden sollte das Spiel vorab zu bestellen, erhält einen Preisnachlass von zehn Prozent.

Forgotton Anne ist ein fantasievolles Indie-Spiel, dass eine fesselnde Geschichte erzählen soll und Rätselelementen zu bieten hat. Ihr schlüpft in die Rolle von Anne, der Hüterin des Land der Vergessenen. Folgende Features sollen beim Switch-Release enthalten sein:

Erkundet die Welt der Vergessenen, bei dem charmante Alltagsobjekte zum Leben erwachen und eine schillernde Persönlichkeit erhalten;

Entdeckt die Wahrheit zwischen dem Konflikt der Rebellion und dem Herrscher;

Nutzt Anima, wodurch dem Land Leben eingehaucht wird, um Rätsel zu lösen und die Schicksale der Vergessenen zu lenken;

Eure Worte und Taten lenken die Geschichte;

Bestaunt die von Hand animierten Grafiken;

Das Soundtrack zu Forgotton Anne wurde vom Kopenhagener Philharmonie kreiert.

Forgotton Anne – Akkolade Trailer