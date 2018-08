Forza Horizon 2 – Ende September 2018 ist Schluss im Xbox-Store

Playground Games hat bekanntgegeben, dass Forza Horizon 2 zum Ende September 2018 aus dem Microsoft Xbox Store entfernt wird und damit nicht mehr gekauft werden kann.

Der Entwickler beschreibt das Entfernen von Forza Horizon 2 aus dem Xbox Store damit, dass das exklusiv für Xbox 360 (oder via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar) erschienene Rennspiel sozusagen sein „Lebensende“ erreicht hat. Folglich wird Forza Horizon 2 inklusiver aller zugehörigen DLCs am 30. September 2018 aus dem Xbox Store Angebot gelöscht.

Forza Horizon 2 bleibt aber, zumindest einmal für diejenigen unter euch, die den Racer bereits besitzen, gekauft oder aktuell auch im Zuge des Games with Gold August 2018-Angebots bezogen haben, weiterhin als Download verfügbar. Das heißt, dass ihr das Rennspiel und zugehörige DLCs, wenn nötig, jederzeit herunterladen und spielen könnt. Der Neuerwerb bzw. das Kaufen von Forza Horizon 2 ist über den 30. September 2018 hinaus jedoch nicht mehr möglich.

Seid ihr aktuell dabei Forza Horizon 2 zu spielen und auf der Jagd nach den Erfolgen? Dann können wir euch sicher mit unserem Forza Horizon 2 Erfolge Leitfaden weiterhelfen.