Forza Horizon 3 – Blizzard Mountain Erweiterung erscheint im Dezember 2016

In Forza Horizon 3 wird, wie bereits Anfang November 2016 in Aussicht gestellt, der Winter einziehen. Passend dazu haben Microsoft und Turn 10 aktuell die Blizzard Mountain Erweiterung für Forza Horizon 3 angekündigt, die am 13. Dezember 2016 erscheinen soll.

Spieler bekommen es mit Eis, Schnee und Blizzards zu tun und es gilt der König der Berge zu werden. Der Forza Horizon 3 Blizzard Mountain DLC beinhaltet eine brandneue Kampagne, mehr als 50 Events, darunter Bucket List Blueprint und Rivals, außerdem neue Challenges sowie die neuen Modi Hill Climb, Descent und Blizzard.

Weiterhin wird die Blizzard Mountain Erweiterung neue Gebiete, unter anderen Schnee-Park für Extremsportler oder auch ein weitläufiger zugefrorener See, bieten. Zudem wird es zerstörbare Bonus-Boards, Aussichtsplattformen und einen versteckten Scheunenfund (Fahrzeug) geben. Ergänzend zum Scheunenfund-Fahrzeug gesellen sich noch sieben neue Vehikel hinzu:

2016 Ford GYMKHANA 9 Focus RS RX

1965 Ford F-100 Flareside Abatti Racing Trophy Truck

1975 Lancia Stratos HF Group 4

1985 Lancia delta S4 Group B

2016 Nissan Titan Warrior Concept

2016 RJ Anderson +37 Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 Truck

2016 Subaru +199 WRX STI VT15r Rally Car

Obendrauf können insgesamt 28 neue Erfolge bzw. Achievements freigespielt werden.

Das Blizzard Mountain Expansion Pack für Forza Horizon 3 ist wahlweise als Bestandteil des Forza Horizon 3 Expansion Pass oder einzeln, Preis: tba, verfügbar. Der Forza Horizon 3 Expansion Pass beinhaltet die nächsten beiden Forza Horizon 3-Erweiterungen. Als Besitzer der Forza Horizon 3 Ultimate Edition kann die Forza Horizon 3 Expansion mit zehn Euro Rabatt, gültig bis zum 13. Dezember 2016, gekauft werden.