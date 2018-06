Forza Horizon 4 – „Crazy Taxi“-inspirierter Modus bestätigt

Forza Horizon 4, offiziell während der E3 2018 vorgestellt, wird einen, wie es heißt, „Crazy Taxi“-inspirierten Spielmodus erhalten. Entsprechend äußerte sich Entwickler Playground Games‘ Studio Art Director Benjamin Penrose während eines nicht öffentlichen Forza Horizon 4 Meetings.

Bisher seid ihr in den Forza Horizon-Spielen mit einem Gesichts- als auch Namenlosen Avatar unterwegs gewesen. Das soll sich offenbar ändern, denn wie es scheint, wird es wohl sowas wie Passagiere geben sowie neue Open-World-Aktivitäten. Eine davon würde daraus bestehen, dass ihr Kunden effizient und schnell von einem Ort zum anderen bringen müsst. Penrose habe demnach gesagt – Zitat:

Eine der Dinge, die brandneu sind, ist, dass wir ein Feature mit Namen Horzion Stories hinzugefügt haben. Das sind wirklich coole, kleine, mundgerechte Stücke erzählerischen Gameplays, die sich um bestimmte Aktivitäten drehen, die mit dem Besitz von Unternehmen oder dem Interagieren mit Personen verbunden sind.

Penrose erklärt weiter, dass eine dieser Optionen sei, dass ihr ein Taxi-Unternehmen führen könnt. Aber Taxi fahren in Forza Horizon 4 wird natürlich sehr anders sein, als man es aus dem realen Leben kennt. Damit würdet ihr euch sicher ausmalen können, wie so etwas enden werde. Und Playground Games hält auch nicht hinterm Berg, woher sie diese Inspiration haben: Crazy Taxi lässt grüßen. Ob ihr allerdings auf die gleiche Weise in Forza Horizon 4 vorgehen müsst, da ihr einen Fahrgast aufgabelt und diesen innerhalb einer vorgegebenen Zeit von einem Ort zum anderen bringen müsst, bleibt abzuwarten. Ergänzend gab Penrose auch zu verstehen, dass es ebenfalls die Option geben werde, dass ihr euch als Stuntfahrer beweisen könnt.

Forza Horizon 4 soll am 2. Oktober 2018 für Windows 10 PCs und Konsolen-exklusiv für Xbox One erscheinen.