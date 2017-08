Forza Motorsport 7 – Alle 32 Rennstrecken vorgestellt und Infos zum dynamischen Wettersystem

Forza Motorsport 7-Entwickler Turn 10 hat während eines exklusiven Termins mit der deutschen Computer Bild Spiele alle 32 Rennstrecken offenbart, die in dem Anfang Oktober 2017 erscheinenden Xbox One exklusiven Racer von euch mit den zuletzt zahlreich vorgestellten Boliden befahren werden können.

Neben Klassikern wie Le Mans oder auch Daytona werden laut Studiogründer und Forza 7- Creative-Director Dan Greenawalt auch eigens erdachte Strecken mit von der Partie sein, ebenso wie besonders beliebte Kurse wie beispielsweise der Maple-Valley-Kurs. Weiterhin werden auch mit unter anderem dem Hafeet Mountain Pass komplett neue Strecken verfügbar sein.

Laut Greenawalt sei es wichtig, dass ihr ein optimales Streckenpaket erhaltet, dass euch Abwechslung als auch Herausforderung bietet. So würde der Circuit of the Americas mit schwierig zu befahrenden Kurven auf euch warten und insbesondere in der Nacht sehr fordernd sein. Der japanische Kurs Suzuka wiederum böte jede Menge Pfützen, sodass ihr euer Steuer sehr gut im Griff haben müsst.

Ergänzend wurde auch das in Forza Motorsport 7 zum Einsatz kommende dynamische Wettersystem erwähnt, auf das man bei Turn 10 augenscheinlich sehr stolz ist. Es sei das „besondere Etwas“ auf vielen Strecken, wie Greenawalt demnach erläutert hat. Es werde hell sein, staubig, Wolken bewegen sich, dazu der Lichteinfall, der euch beim Fahren auch blenden wird. Auch in der Nacht werdet ihr mit verschiedenen Widrigkeiten kämpfen müssen. Es werde nicht einfach nur dunkel sein, sodass ihr nichts weiter als Scheinwerfer sehen werdet, sondern es kann auch neblig sein und neben Regen wird euch auch Spritzwasser von der Fahrbahn herausfordern.

In wie weit das Ganze gelungen ist und sich tatsächlich darstellt werdet ihr ab dem 3. Oktober 2017 wahlweise auf Windows 10 PCs und Konsolen-exklusiv auf Xbox One herausfinden können.

Forza Motorsport 7 – Alle 32 Rennstrecken in der Übersicht