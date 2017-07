Forza Motorsport 7 – Oldtimer Fahrzeuge enthüllt

In der vergangenen Woche hatte die Entwicklerschmiede Turn 10 bereits die ersten mehr als 100 Fahrzeuge zu Forza Motorsport 7 vorgestellt. Laut Turn 10 sollen gesamt über 700 Wagen den Weg in die Rennsimulation finden, mehr als in jedem anderen Ableger der Serie.

Ergänzend wurde nun weitere 60 Fahrzeuge zu Forza Motorsport 7 enthüllt. Das Herz eines jeden Fans dürfte bei diesen Oldtimer höher schlagen. Wenn ihr zudem wissen möchtet, wie sich das Schadensmodell in der Simulation präsentieren wird, dann empfehlen wir euch auch unseren Beitrag Forza Motorsport 7 – Schadensmodell im Video vorgestellt.

Forza Motorsport 7 wird am 3. Oktober 2017 für den PC (Windows 10) und die Xbox One erscheinen.

Oldtimer in Forza Motorsport 7