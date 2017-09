Forza Motorsport 7 – Preloading ab sofort möglich

Microsoft und Entwickler Turn 10 haben bekanntgegeben, dass das Preloading des Rennspiels Forza Motorsport 7 für Windows 10 und Xbox One ab sofort für diejenigen von euch möglich ist, die den Racer vorbestellt haben oder sich alternativ jetzt noch zur Vorbestellung entschließen. Der Download für Xbox One wiegt 67 GigaByte, für Win10 sogar 95 GigaByte.

Forza Motorsport 7 wird wieder eine volle Packung Rennaction liefern. Dazu gehören unter anderem 32 verschiedene Rennstrecken als auch wieder jede Menge verschiedener Fahrzeuge.

Forza Motorsport 7 wird am 3. Oktober 2017 für Windows 10 und Konsolen-exklusiv für Xbox One erscheinen. Und wer vorab schon mal einen Blick riskieren möchte, kann sich aktuell auch noch die Forza Motorsport 7 Demo kostenlos aus dem Microsoft Store herunterladen (verfügbar für Win10 und Xbox One).