Forza Motorsport 7 – Schadensmodell im Video vorgestellt

Die Rennsimulation Forza Motorsport 7 war ebenfalls auf der Comic Con in San Diego am vergangenen Wochenende vertreten. Während einem Livestream via Mixer zeigt man weitere Gameplay-Szenen zum nächsten Rennspiel von Turn 10. Diverse prominente Stars haben ihr Können gezeigt und des Öfteren die Absperrung geküsst. Das Ergebnis könnt ihr in den nachfolgenden Videos sehen. Im Video könnt ihr außerdem den brandneuen Porsche GT2 RS auf der spektakulären Dubai-Strecke in Augenschein nehmen.

Forza Motorsport 7 soll am 3. Oktober für Xbox One und Windows 10 veröffentlicht werden. Räumt schon einmal genug freien Speicherplatz auf eurer Festplatte frei, bis zu 100 GB soll der Titel groß sein.

Forza Motorsport 7 – Gameplay-Video Comic Con

Forza Motorsport 7 – Gameplay-Video Comic Con

Forza Motorsport 7 – Gameplay-Video Comic Con