Forza Motorsport 7 – Weitere 77 Fahrzeuge enthüllt

Nachdem Turn 10 und Microsoft vor Kurzem eine Reihe von Oldtimer-Fahrzeugen vorgestellt hat, die im kommenden Rennspiel Forza Motorsport 7 verfügbar sein werden, gesellen sich heute weitere 77 Boliden hinzu, mit denen ihr ebenfalls über die Pisten bügeln könnt.

Die nachfolgende Forza Motorsport 7 Fahrzeugliste beinhaltet vor allem japanische Automodelle, darunter Honda, Mitsubishi und Nissan, die mit verschiedenen Typen und damit Motorisierungen in Forza 7 vertreten sein werden.

Forza Motorsport 7 soll am 3. Oktober 2017 als Xbox Play Anwhere-Spiel für Windows 1o PCs und Xbox One erscheinen und soll in der digitalen Version satte 100 GB schwer sein.

Forza Motorsport 7 – Fahrzeug-Liste (Update)