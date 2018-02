FOX n FORESTS – 2D-Action-Jump’n’Run für PC und Konsolen angekündigt

FOX n FORESTS heißt das neue 2D-Action-Jump’n'Run, welches derzeit bei Bonus Level Entertainment entwickelt wird und im Frühjahr 2018, konkreter Release: tba, für Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll.

Nach erfolgreicher Kickstarter-Kampagne und dank der Kooperation mit EuroVideo sind die deutschen Entwickler in der Lage bis zum Veröffentlichungstermin, der gesondert bekanntgegeben wird, noch einige Inhalte mehr in FOX n FORESTS einzubauen. Es heißt, dass die “Partnerschaft mit EuroVideo eine Reihe an Erweiterungen und Verbesserungen, sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf Detailreichtum und Balancing erlaubt”. Geplant sind unter anderem mehr Gegner-Typen, mehr Musik-Tracks sowie Soundeffekte als auch vergrößerte Level und ausgefeiltere Jahreszeiten-Rätsel.

FOX n FORESTS Teaser Trailer 2018

In FOX n FORESTS sollt ihr nahtlos zwischen den Jahreszeiten hin und her wechseln können. Das 2D-Action-Jump’n'Run mit RPG- und Puzzle-Elementen wurde durch Spiele-Klassiker wie Super Ghouls’n Ghosts, Wonder Boy in Monster World, ActRaiser 2 und Serien wie Castlevania und Zelda inspiriert. Bonus Level Entertainment hat sich zur Aufgabe gemacht in FOX n FORESTS Retro-Charme mit Modernem Game-Design zu kombinieren, sodass ihr am Ende ein “anspruchsvolles, aber zugängliches Gameplay, 16-Bit-Grafik sowie einen Chiptunes-Soundtrack” erwarten dürft.

In FOX n FORESTS schlüpft ihr in die Rolle von Rick, einem Fuchs, der mit einer magischen Armbrust und die sowohl im Nah- als auch Fernkampf eingesetzt werden kann, ausgestattet ist. Außerdem werdet ihr mit Ricky die Jahreszeiten nach Beleiben wechseln können. Setzt beides geschickt ein, um Rätsel zu lösen, Hindernisse zu überwinden und riesige Bossgegner zu erledigen.