FOX n FORESTS – Ab sofort für Konsolen und PC verfügbar

FOX n FORESTS, der Retro-Action-Platformer von Bonus Level Entertainment und EuroVideo ist ab sofort für PC, Playstation 4 und Switch verfügbar. Die ebenfalls für Xbox One vorgesehen Fassung von FOX n FORESTS soll Ende Mai 2018 folgen. Und passend zum heute erfolgten FOX n FORESTS Release gibt es natürlich auch den obligatorischen Launch-Trailer, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Reist als schlitzohriger Fuchs Rick in FOX n FORESTS in den mystischen Wald, deckt auch mit Hilfe eurer Fähigkeit zwischen den Jahreszeiten wechseln zu können verschiedene Geheimnisse auf, löst Rätsel, schaltet Power-Ups frei und legt euch mit gigantischen Bossen an, um den großen Geheimnis der fünften Jahreszeit auf die Spur zu kommen.

FOX n FORESTS Launch Trailer 2018

FOX n FORESTS ist, laut Hersteller, an Klassiker wie die Castlevania-, Mega Man- und Zelda-Serien angelehnt. Die beliebten Elemente dieser Spiele-Serien wurden mit nostalgischem Gameplay als auch modernem Spieldesign kombiniert. Grafisch bekommt ihr old-scholige 16-Bit-Optik serviert und auf die Ohren gibt es den guten alten Chiptune-Soundtrack.

FOX n FORESTS wurde seinerzeit erfolgreich im August 2016 auf Kickstarter finanziert und es ist das erste Spiel von EuroVideos neuem Games Label Wild River.