FoxTail – Termin für Early Access bekannt

Das Adventure FoxTail soll am 1. März 2018 in die Early Access-Phase starten. Dies geht aus aktuellen Angaben der Online-Plattform Steam hervor.

Nach offiziellen Herstellerangaben handelt es sich bei FoxTail um ein klassisches Point & Click-Adventure, das sich in Sachen Gameplay an vergleichbaren Titeln aus den 1990er Jahre orientiert. Der Spieler übernimmt die Rolle von Leah, einer Füchsin. Und wie es sich für einen schlauen Fuchs gehört, müssen wir zahlreiche Rätsel lösen. Währenddessen führt uns die Reise in eine Welt voller Mysterien, durchzogen von Labyrinthen, gefahrvollen Sümpfen, Gebirgen und dunklen Wäldern.

FoxTail wird vom Gingertips Game Studio entwickelt und soll neben englischen, russischen und ukrainischen auch deutsche Untertitel enthalten.

FoxTail (point and click adventure game) – Trailer #1