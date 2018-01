Freeman: Guerilla Warfare – Finale Fassung soll Anfang Februar 2018 erscheinen

Der Taktik-Shooter Freeman: Guerilla Warfare verlässt in Kürze die Early Access-Phase. Die finale Fassung soll ab dem 1. Februar 2018 über Steam erhältlich sein.

Freeman: Guerilla Warfare ist ein im Gegenwarts-Szenario angesiedelter First-Person-Shooter mit Strategie- sowie Rollenspielelementen. Der Spieler bereist via Weltkarte Konfliktregionen, in denen er als bis an die Zähne bewaffneter Infanterist kämpft. In seiner Eigenschaft als Kommandant ist er dabei nicht auf sich allein gestellt, sondern baut Schritt für Schritt ganze Armeen auf. So gilt es, mit den beschafften Geldern Handel zu treiben, Söldner zu rekrutieren und Ausrüstungen zu verbessern. Zu diesem Zweck müssen Dörfer geplündert, Banden bekämpft und großflächige Territorien erobert oder verteidigt werden.

Nach offiziellen Darstellungen sollen uns in dem taktischen Sandbox-Shooter Schlachten mit Hunderten Kämpfern, eine ausgereifte KI und realistisch gestaltete Gefechtssituationen erwarten.

Freeman Guerrilla Warfare Steam trailer