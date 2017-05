Friday the 13th: The Game – Beta-Client statt Vollversion für Xbox One-Spieler

Friday the 13: The Game ist seit vergangener Woche Freitag, 26. Mai 2017 offiziell für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Allerdings ist der Friday the 13th: The Game Release nicht ganz einwandfrei über die Bühne gegangen, zumindest einmal gültig für Xbox One-Spieler.

Wie verschiedene Spieler im offiziellen Friday the 13th: The Game Forum berichten, wurde auf der Xbox One nicht die Vollversion zur Verfügung gestellt, sondern nur ein Beta-Client. Screenshots, die von Usern ergänzend veröffentlicht wurden, sollen diesen Umstand belegen.

Weiterhin berichten betroffene Spieler, dass zahlreiche Dinge schlichtweg in der Xbox One-Version von Friday the 13th: The Game fehlen, unter anderem dynamisch animierte Haare. Auch würde Friday the 13th: The Game nicht so flüssig wie auf Playstation 4 laufen und die Menüs würden dem PC Beta-Client aufs Haar gleichen. Ebenfalls wird beanstandet, dass die Xbox One-Version von Friday the 13th: The Game nicht über die Mini-Tutorials verfügt und auch die sonstigen anderen Hilfen, die in der PC- als auch PS4-Fassung enthalten sind, nicht zu finden seien.

Gun Media hat sich zwischenzeitlich zu dem Problemen mit der Xbox One-Version von Friday the 13th: The Game geäußert und erklärt, dass ein behebender Patch in Kürze erscheinen soll. Außerdem verweist der Entwickler auf seine offizielle Friday the 13th: The Game Facebook-Seite, auf der ihr zu den noch anhaltenden Server-Problemen auf dem Laufenden gehalten werdet.

Friday the 13th: The Game wurde am 26. Mai 2017 offiziell auch in Deutschland mit einer USK „ab 18 Jahre“-Freigabe für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht.