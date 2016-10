Friday the 13th: The Game – Beta-Test weiterhin für 2016 geplant

Friday the 13th: The Game-Entwickler Gun Media und IllFonic haben erneut bestätigt, dass die geplante Beta-Test-Phase definitive noch dieses Jahr stattfinden werde. Entsprechend äußerten sich die Macher auf Twitter auf Nachfrage. Details, wie die Friday the 13th: The Game Beta ablaufen soll, würden, so die Infos weiter, „in Kürze folgen“.

Wer an der Friday the 13th: The Game Beta teilnehmen möchte sollte wahlweise zu den ehedem Kickstarter-Unterstützern gehören oder Friday the 13th: The Game vorbestellen. Unterstützer als auch Vorbesteller erhalten dann jeweils einen Friday the 13th: The Game Beta-Key sowie jeweils vier weitere Zugänge, die an Freunde vergeben werden können.

Der Release von Friday the 13th: The Game wurde vor Kurzem vom Herbst 2016 auf das Frühjahr 2017 verschoben. Ein konkreter Erscheinungstermin wird gesondert von Gun Media bekanntgegeben.