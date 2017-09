Friday the 13th: The Game – Einzelspieler-Modus kommt ohne Geschichte aus

Vor knapp einem Jahr gaben Gun Media und IllFonic bekannt, dass das virtuelle Action-Schnetzel-Gericht Friday the 13th: The Game auch einen Einzelspieler-Modus spendiert bekommen soll. Bis zum Zeitpunkt dieser Ankündigung war Friday the 13th: The Game als einer Multiplayer-Titel konzipiert gewesen.

Nun steht der Release des Friday the 13th: The Game Einzelspieler-Modus offenbar unmittelbar bevor und im Zuge dessen reagiert Gun Media schon vorab auf bereits abgegebenes Feedback seitens der Spieler und Fans. Dieses besagt, dass offenbar davon ausgegangen wurde, dass der Singleplayer eine Story bieten werde – was allerdings nicht der Fall ist.

Ist das ein Problem? Aus Sicht von Gun Media jedenfalls nicht und sie verweisen in ihrem Statement, warum der Friday the 13th: The Game Einzelspieler-Modus keine Geschichte hat, auf die Filme. Diese würden auch nur einen generellen Handlungsrahmen bieten, aber keine wirkliche Geschichte erzählen. Vielmehr gehe es doch einfach nur um „Jason, seine Opfer, abgedrehte Kills und die obligatorischen Boobs“ (Boobs = Engl. umgangssprachlich für Brüste).

Daraus resultiert, so Gun Media weiter, dass man sicherlich auch eine Art Rahmen gespannt hat für den Singleplayer, ihr euch das Ganze aber mehr als Herausforderungs-System (vergleichbar mit dem System in Hitman) vorstellen solltet: ihr müsst eine bestimmte Person zur richtigen Zeit mit einer vordefinierten Waffe ins virtuelle Nirwana schicken.

Der Friday the 13th: The Game Einzelspieler-Modus soll „bald“ erscheinen.