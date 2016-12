Friday the 13th: The Game – Jason Voorhees „Kill Compilation“ Gameplay-Video

Freitag der 13.-Hauptdarsteller und Vorzeige-Aufschlitzer Jason Voorhees zeigt einmal mehr in einem neuen Friday the 13th: The Game Gameplay-Video was er drauf hat. Das nachfolgend fast 30 Minuten lange Video beinhaltet die sogenannte Jason Vorhees „Kill Compilation“, das heißt Jason präsentiert seine auch aus den Filmen bekannte mehr oder weniger kreative Art des Tötens.

Weiterhin führt Gun Media aktuell eine Umfrage unter allen Beta-Teilnehmern von Friday the 13th: The Game durch. Insgesamt sollen 17 Fragen, je nach Frage Multiple Choice oder freie Antwortmöglichkeit, beantwortet werden. Die auf diese Weise gesammelten Kritiken und Meinungen sollen, so Gun Media, auf jeden Fall auch bei und für die Fertigstellung von Friday the 13th: The Game berücksichtigt werden.

Friday the 13th: The Game soll im Frühjahr 2017, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Friday The 13th Game ALL JASON VOORHEES KILLS COMPILATION (FULL JASON GAMEPLAY)