Friday the 13th: The Game – Neue Gameplay-Clips von Gun Media veröffentlicht

Gun Media hat zum kommenden Action-Horror-Slasher Friday the 13th: The Game zwei weitere kurze Gameplay-Clips veröffentlicht.

Die Videos zeigen jeweils einen kleinen Ausschnitt aus den in Friday the 13th: The Game vorhandenen Möglichkeiten und deren potentiellen Konsequenzen. Getreu dem Motto „wer suchet, der findet“ zeigt der „Cabin Exploration“-Clip, dass das Abklappern von Hütten unter Umständen das eigene Überleben zumindest ein Stück weit verlängern kann. Der „Counselor Window Escape“-Trailer wiederum greift die Frage auf, ob es sinnig oder doch unsinnig ist, sich mit einem Sprung durchs Fenster vor Jason Voorhees retten zu wollen.

Friday the 13th: The Game soll im Frühjahr 2017, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Zudem soll noch im Verlauf des Jahres 2016 eine Friday the 13th: The Game Beta stattfinden. Details dazu sollen „in Kürze“ bekanntgegeben werden.

Friday the 13th: The Game – Cabin Exploration

Friday the 13th: The Game – Counselor Window Escape