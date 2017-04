Friday the 13th: The Game – Release-Termin bekannt und Jason Voorhees von Tom Savini vorgestellt

Friday the 13th: The Game hat einen finalen Release-Termin erhalten, wie Gun Media bekanntgegeben hat. Demnach wir das virtuelle Metzelfest am 26. Mai 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Für den Anfang wird allerdings erst einmal nur der 1-vs-7-Multiplayer zur Verfügung stehen. Sieben Camper müssen versuchen den Jason Voorhees-Angriffen zu entkommen. Mit Camp Crystal Lake, Higgins Haven und Packanack Lodge werden drei Karten zur Verfügung stehen. Die ebenfalls geplante Einzelspieler-Kampagne soll im Verlauf des Sommers, konkreter Termin: tba, als kostenloses Update nachgeliefert werden.

Weiterhin könnt ihr euch noch nachfolgendes Video anschauen, in welchem Horrorfilm-Legende und Spezialeffekte-Künstler Tom Savini Einblicke in die Gestaltung von Jason Voorhees gewährt. Und das Savini dabei durchaus eine morbide Kreativität an den Tag gelegt hat, bewies seinerzeit auch schon das Jason Voorhees Kill Compilation Gameplay-Video.

FULL REVEAL! Tom Savini-designed Jason Voorhees!