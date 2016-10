Friday the 13th: The Game – Release verschoben und Singleplayer angekündigt

Friday the 13: The Game wird nicht mehr, wie geplant im Herbst 2016 erscheinen, wie Gun Media und IllFonic bekanntgegeben haben. Stattdessen soll der Actiontitel im Frühjahr 2017, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Als Grund für die Release-Verschiebung von Friday the 13: The Game geben die Entwickler an, dass man das Feedback, dass man erhalten habe, gehört habe und umsetzen wolle. Dazu gehört unter anderem, dass Friday the 13th: the Game, nicht mehr länger als reiner Multiplayer-Titel konzipiert sein wird, sondern auch einen Singleplayer spendiert bekommt. Weiterhin wolle man KI-Bots und Tommy Jarvis als spielbaren Charakter integrieren. Zudem kündigen Gun Media IllFonic mit Packanack Lodge die dritte Map an, die für die Multiplayer-Matches zur Verfügung stehen werden. Aufgrund dieser Änderungen sieht der Friday the 13th: The Game Release-Plan wie folgt aus: