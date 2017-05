Friday the 13th: The Game – USK 18-Freigabe für Deutschland bestätigt

Das ging dann wohl nochmals gut aus… Friday the 13th: The Game hat laut Gun Media seine Freigabe erhalten und wird demnach mit einem USK 18-Lable, gültig für Deutschland, erscheinen. Allerdings hat Gun Media eigenen Angaben zufolge für das Friday the 13th: The Game 18-ner-Rating einige Hebel in Bewegung setzen müssen. Eine gewisse Zeit sah es nämlich gar nicht so gut aus für den Horror-Schnetzler. Rückblende:

Ursprünglich war geplant Friday the 13th: The Game schon 2015 zu veröffentlichen. Dieses Vorhaben wurde jedoch zurückgezogen und stattdessen eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Bekanntlich sehr erfolgreich, sodass zwar fürs Erste der Release verschoben, Friday the 13th: The Game infolge aber für PC (Steam), Playtastion 4 und Xbox One angekündigt wurde. Vor einer Weile wurde dann auch mit dem 26. Mai 2017 der finale Friday the 13th: The Game Release genannt.

Zwischenzeitlich hat Gun Media natürlich das virtuelle Metzelfest der PEGI (Europa) als auch der USK (gültig für Deutschland) zur Prüfung vorgelegt. Während das PEGI-Urteil vor gut zwei Wochen erging und eine 18-ner Einstufung vorgenommen hat, wegen extremer Gewalt, wiederholter, grundloser Tötungshandlungen und Vulgärsprache, sah die USK im ersten Verfahren von einer Altersverifizierung ab.

Gun Media ging daraufhin in Berufung, wie es Berichten zufolge heißt und soll wohl auch im ersten Schritt dieses Verfahrens erreicht haben, dass der USK „ab 18 Jahre“-Einstufung hätte stattgegeben werden sollen. Wäre da nicht eine, wie es heißt, Landesregierung gewesen, die gegen diese Altersfreigabe gewesen sein soll. Ergo folgte mit der dritten und letzten Instanz, dem Appellationsverfahren, der finale Schritt, um doch noch die Freigabe zu erhalten. Und dieses Vorhaben scheint augenscheinlich auch geglückt, denn wie Gun Media auf Twitter speziell an deutsche Spieler gerichtet mitgeteilt hat, ist nicht nur die „ab 18 Jahre“-USK-Einstufung geritzt, sondern man könne auch sicher sagen, dass keine Zensuren/Schnitte vorgenommen werden müssten.

Damit steht dem fröhlich-virtuellen Metzeln mit Jason Voorhees ab dem 28. Mai 2017 auf PC (Steam), Playstation 4 und Xbox One erst einmal nichts mehr im Weg. In diesem Sinne, auf baldiges „happy killing“!