Friday the 13th: The Game – Video zum kommenden Singleplayer erschienen

Der im letzten Jahr veröffentlichte Survival-Horror-Thriller Friday the 13th: The Game soll in absehbarer Zeit um Singleplayer-Inhalte erweitert werden. In dem Zusammenhang ist nun ein Video erschienen. Es zeigt einige Spielszenen aus dem Tutorial.

Im Solo-Part von Friday the 13th: The Game übernehmen wir die Rolle des maskierten Killers Jason, der die Vorbereitung einer Teenager-Party zum Anlass nimmt, ahnungslose Jugendliche zu ermorden. Die kommenden Singleplayer-Inhalte sollen für Besitzer des Survival-Horror-Spiels kostenlos sein. Nachdem erst kürzlich bekannt wurde, dass die Konsolen-Fassungen dezidierte Server spendiert bekommen, haben die Entwickler nun verlauten lassen, dass sie zudem an einem umfassenden Update arbeiten, welches Friday the 13th: The Game auf die neueste Version der Unreal Engine aktualisiert. Der entsprechende Patch soll auch einige Performance-Probleme in Angriff nehmen.

First Look: Single Player Challenges