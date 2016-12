The Game Awards 2016 – Via Livestream die Preisverleihung verfolgen

Auch in diesem Jahr finden wieder die The Game Awards im Microsoft Theater in Los Angeles, CA (USA) statt. Durch die Veranstaltung führt Reggie Fils-Aime und ihr könnt heute Nacht ab 2.30 Uhr live dabei sein.

Dafür müsst ihr nichts weiter tun als einfach nachfolgenden Livestream starten und euch überraschen lassen, wer beispielsweise den Preis für das beste Spiel 2016, nominiert sind unter anderen Doom, Overwatch oder auch Uncharted 4: A Thief’s End, erhält. Weitere Preise werden in den Kategorien beste Performance, bester Sound, bestes VR Game oder auch bestes Rollenspiel, bester Multiplayer und bestes Actionspiel vergeben.

Weiterhin gibt es sechs Kategorien in der Rubrik „Fan’s Choice Awards“, da ebenfalls verschiedene Nominierte auf eine Auszeichnung hoffen. Außerdem wird von Hideo Kojima, Kojima Productions, der Ehrenpreis „Industry Icon Award“ überreicht werden.

The Game Game Awards 2016 Livestream beginnt Freitagnacht, 2. Dezember 2016, 2.30 Uhr unserer Zeit.

The Game Awards 2016 – Livestream