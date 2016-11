The Game Awards 2016 – VR-Übertragung, Termine und Infos

Auch in diesem Jahr finden die Game Awards statt, wie Geoff Keighley bekanntgegeben hat. Die Show „The Game Awards 2016“ wird am 1. Dezember 2016 aus dem Microsoft Theater in Los Angeles übertragen. Begonnen wird um 17.30 Uhr Ortszeit, das entspricht bereits 2.30 Uhr Freitagnacht (2.12.2016) unserer Zeit.

The Game Awards 2016 können auf verschiedenen Plattformen live verfolgt werden, unter anderem über YouTube, Twitch, Playstation Network sowie Xbox.com. Weiterhin wurden Twitter, Snapchat sowie Facebook Live als Optionen genannt, die ebenfalls die Game Awards 2016 zeigen werden. Weiterhin wird es in diesem Jahr, dank einer Kooperation mit NextVR, erstmals möglich sein das Event auch in Virtual Realtiy (VR) zu erleben.

The Game Awards fand 2014 das erste Mal statt. Host als auch Initiator ist Geoff Keighley, der zuvor lange Zeit die Spike Video Game Awards präsentiert hatte. Während der The Game Awards werden herausragende Leistungen der Videospielindustrie ausgezeichnet. Außerdem sind die Game Awards schon immer auch eine gute Plattform für Spiele-Neuankündigungen gewesen.