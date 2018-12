The Game Awards 2018 – Livestream als Video verfügbar

Heute Nacht fand in Los Angeles, CA (USA) einmal mehr die The Game Awards Preisverleihung statt, da nicht nur Leistungen, die innerhalb der Computerspielbranche erbracht wurden, eine Würdigung erfahren haben, sondern es gab auch jede Menge Neuvorstellungen, Infos als auch Updates zu bereits angekündigten Titeln.

Wer heute Nacht, nachvollziehbarer Weise, keine Gelegenheit hatte das Event direkt via Livestream zu verfolgen, kann das mit nachfolgendem Video zu jeder beliebigen Zeit und in Ruhe nachholen. Die The Game Awards 2018 Show beginnt bei ca. Minute 34:00. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen und natürlich bieten wir euch alles Wissenswerte rund um die Preisverleihung auch in unserer News-Sektion an.

The Game Awards 2018 4K Official Stream – December 6 LIVE