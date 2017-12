The Game Awards – Ankündigung von 2 neuen Spielen bzw. Spielwelten geplant und Liveübertragung

Heute Nacht finden ein weiteres Mal in Los Angeles die Eventshow The Game Awards statt, gehostet und veranstalte von Geoff Keighley.

Beginnend ab 2.30 Uhr unserer Zeit könnt das Ereignis als Livestream verfolgen und direkt erfahren, welches Spiel beispielsweise als Game of the Year ausgezeichnet wird. Der Preis wird in rund 20 Kategorien, darunter Spiele-Genres, Entwickler oder auch eSport-Player, vergeben. Der Sieger der jeweiligen Kategorien wurde aus euren abgegebenen Stimmen ermittelt.

Aber es werden nicht nur die Sieger in bestimmten Bereichen gekürt, sondern es wird auch die eine oder andere Spiele-Ankündigung geben, wie der Moderator der Show gegenüber Venturebeat erklärt hat. Seiner Aussage nach werden „wenigstens zwei Spiele mit komplett neuen Spielwelten, die zuvor noch keiner gesehen hat“ vorgestellt. Darauf basierend wird derzeit vermutet, dass es sich zum einen um zwei neue Spiele handeln könnte oder aber auch um zwei Erweiterungen zu bereits existierenden Spielen.

Für den Moment bleibt erst einmal noch etwas Geduld zu haben – in wenigen Stunden wissen wir diesbezüglich auf jeden Fall mehr. Und für diejenigen unter euch, die wach bleiben und die The Game Awards verfolgen werden, wünschen wir viel Spaß beim Schauen!