Game of Thrones – Target leakt angebliches neues Spiel der Fallout-Macher Bethesda

Bethesda könnte unter Umständen an einem neuen, noch nicht offiziell angekündigten Game of Thrones-Spiel arbeiten. Das zumindest darf angesichts eines Produkteintrages auf der Webseite des US-Händlers Target angenommen werden.

Konkrete Informationen wie beispielsweise Plattformen, für die der mögliche Game of Thrones-Titel erscheinen könnte oder auch ein mögliches Release-Datum sind jedoch auf der Webseite noch nicht enthalten. Vielmehr sieht der Eintrag aktuell mehr nach einem Platzhalter aus.

In wie weit Target hier einfach zu schnell gewesen ist oder ob es sich einfach nur um einen simplen Fehler handelt, bleibt fürs Erste abzuwarten. Bethesda hat sich zu dem Thema noch nicht geäußert und auch ein Game of Thrones-Spiel nicht angekündigt.

Um dem Ganzen jedoch eine gewisse, sagen wir, Brisanz zu geben, kann an dieser Stelle natürlich erwähnt werden, dass Bethesda selbst Anfang dieses Jahres erklärte, dass man an drei bisher nicht näher vorgestellten Spielen arbeite.

Bethesda wäre, sofern sich das Gerücht bewahrheiten sollte, in Sachen Game of Thrones-Spiele in guter Gesellschaft. Zu nennen wäre in jedem Fall die zweite Game of Thrones-Season aus dem Hause Telltale Games, die voraussichtlich dieses, spätestens Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. Auch planen und arbeiten Bigpoint und Artplant an einem Browser-MMO im Game of Thrones-Universum. Und bereits 2012 gab es ein Game of Thrones-Spiel, entwickelt von Cyanide Studio, welches Das Lied von Eis und Feier als Zusatztitel im Deutschen erhalten hat und für PC, Playstation 3 und Xbox 360 erschienen ist.