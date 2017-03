Games with Gold – Kostenlose April 2017 Spiele offenbar schon bekannt

Offenbar war jemand im Xbox Austria Team etwas zu enthusiastisch bei der Arbeit und hat, so scheint es derzeit, versehentlich schon die kommenden kostenlosen April 2017 Games with Gold-Spiele verraten.

Demnach dürfen sich, sofern die Angaben ihre Richtigkeit haben, Xbox-Spieler im April 2017 zum einen auf Ryse: Sone of Rome sowie The Walking Dead: Season 2 für Xbox One als auch Darksiders und Assassin’s Creed: Revelations für Xbox 360 als auch via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar freuen.

Kurzzeitig war der entsprechende Beitrag auf der offiziellen Xbox Österreich Facebook-Seite zu finden, ebenso eine passende Bestätigung auf dem zugehörigen Twitter-Kanal. Inzwischen sind beide Einträge wieder entfernt worden.

Bleibt für den Moment also erste einmal abzuwarten, ob Xbox Gold-Member wirklich die vorbenannten Xbox Spiele kostenlos im April 2017 erhalten werden, nicht zuletzt auch, da sich Microsoft bisher nicht zum Thema geäußert hat.