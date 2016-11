Games with Gold – Kostenlose Dezember 2016 Spiele bekannt

Die neuen Games with Gold, die kostenlosen Spiele, die ihr als Xbox Live Gold-Mitglieder jeden Monat als digitalen Download beziehen könnt, sind offiziell bekanntgegeben worden. Insgesamt könnt ihr auch im Dezember 2016 wieder vier verschiedene Spiele für Xbox One und Xbox 360 umsonst im nachfolgend angegebenen Zeitraum herunterladen.

Für Xbox One Gold-Member stehen ab dem 1. Dezember 2016 bis einschließlich 31. Dezember 2016 zum einen das Action-Adventure Sleeping Dogs: Definitive Edition und zum anderen ab dem 16. Dezember 2016 bis einschließlich 15. Januar 2017 der Survival-Horror-Titel Outlast kostenlos zum Downloaden bereit. Als Xbox 360-Spieler könnt ihr euch in den ersten zwei Dezember-Wochen über den Action-Adventure Plattformer-Mix Outland freuen, welcher dann zur Monatsmitte von dem Rennspiel Burnout Paradise bgelöst wird.

Um Games with Gold Spiele downloaden und spielen zu können, wird eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft (Probe-Abos zählen nicht) benötigt. Angebote und Verfügbarkeit der Games with Gold-Spiele können, je nach Region, ggf. variieren. Bis zum Ende des laufenden Monats könnt ihr noch die aktuellen kostenlosen Games with Gold November 2016 Spiele herunterladen. Games with Gold für Xbox 360 sind auch via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar.

Wichtig: Die Sleeping Dogs: Definitive Edition steht in Deutschland auf dem berühmt-berüchtigten Index, dass heißt der Titel ist indiziert und darf daher nicht öffentlich angeboten und/oder vertrieben werden. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass Microsoft eine für Deutschland gültigen Alternativtitel nennen wird.

Games with Gold – kostenlose Dezember 2016 Spiele

Xbox One

Sleeping Dogs: Definitiv Edition – 1. Dezember bis 31. Dezember 2016 (nicht in Deutschland!

Xbox 360

Outland – 1. Dezember bis 15. Dezember 2016

Xbox Games with Gold – Dezember 2016