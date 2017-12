Games with Gold – Kostenlose Januar 2018 Spiele bekannt

Microsoft hat die kostenlosen Januar 2018 Spiele, die Xbox Live Gold-Member jeden Monat gratis erhalten, offiziell bekanntgegeben. Wie gehabt könnt ihr auch im Januar 2018 wieder vier verschiedene Spiele für Xbox One und Xbox 360 umsonst im jeweils nachfolgend angegebenen Zeitraum herunterladen.



Um Games with Gold-Spiele downloaden und spielen zu können, wird eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft (Probe-Abos zählen nicht) benötigt. Angebote und Verfügbarkeit der Games with Gold-Spiele können, je nach Region, ggf. variieren. Bis zum Ende des laufenden Monats (31.12.2017) könnt ihr noch die aktuellen kostenlosen Games with Gold Dezember 2017 Spiele herunterladen. Games with Gold-Spiele für Xbox 360 sind auch via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar.

Games with Gold – kostenlose Januar 2018 Spiele

Xbox One

Xbox 360

Anmerkung – gültig für Deutschland: Army of Two erschien erstmals Anfang 2008 für Playstation 3 und Xbox 360, allerdings nicht in Deutschland. Darüber hinaus wurde Army of Two mit Beschluss vom 30. April 2008 sowie einem erneuten Verfahren am 30. September 2015 indiziert (Liste A). In wie weit Army of Two tatsächlich als Teil des Games with Gold-Programms in Deutschland erscheinen, oder ob in Deutschland noch einen Ersatztitel angeboten wird, bleibt für den Moment abzuwarten.

Für Erfolgejäger wichtig: Army of Two kann nicht mehr komplettiert werden, da die Server (Online spielen, Koop) nicht mehr laufen. Betroffen sind gesamt zehn Erfolge, die damit nicht mehr erspielbar sind. Der Army of Two Koop funktioniert zudem nur noch in der Spittscreen-Variante.

