Games with Gold – Kostenlose Juli 2017 Spiele bekannt

Microsoft hat die kostenlosen Juli 2017 Spiele, die Xbox Live Gold-Member jeden Monat gratis erhalten, bekanntgegeben. Auch im Juli 2017 könnt ihr wieder vier verschiedene Spiele für Xbox One und Xbox 360 umsonst im jeweils nachfolgend angegebenen Zeitraum herunterladen.

Um Games with Gold-Spiele downloaden und spielen zu können, wird eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft (Probe-Abos zählen nicht) benötigt. Angebote und Verfügbarkeit der Games with Gold-Spiele können, je nach Region, ggf. variieren. Bis zum Ende des laufenden Monats (30.06.2017) könnt ihr noch die aktuellen kostenlosen Games with Gold Juni 2017 Spiele herunterladen. Games with Gold-Spiele für Xbox 360 sind auch via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar.

Games with Gold – kostenlose Juli 2017 Spiele

Xbox One

Grow Up - 1. Juli – 31. Juli 2017

- 1. Juli – 31. Juli 2017 Runbow 16. Juli – 15. August 2017

Xbox 360

