Microsoft bietet auch im aktuellen Monat Juli 2019 für alle Xbox Live Gold-Mitglieder kostenlose Spiele an. Wie gewohnt, könnt ihr auch im Juli 2019 wieder bis zu vier verschiedene Spiele für Xbox One und Xbox 360 quasi umsonst im jeweils nachfolgend angegebenen Zeitraum herunterladen.



Um Games with Gold-Spiele downloaden und spielen zu können, wird eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft (Probe-Abos zählen nicht!) benötigt. Angebote und Verfügbarkeit der Games with Gold-Spiele können, je nach Region, ggf. variieren. Games with Gold-Spiele für Xbox 360 bzw. Original Xbox Spiele sind auch via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar.

Games with Gold – kostenlose Juli 2019-Spiele

Xbox One

INSIDE - 1. – 31. Juli 2019

- 1. – 31. Juli 2019 Big Crown: Showdown - 16. Juli 2019 – 15. August 2019

- 16. Juli 2019 – 15. August 2019 Rivals of Aether noch bis zum 15. Juli 2019

Xbox 360/Xbox Original

Xbox – Juli 2019 – Games with Gold