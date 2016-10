Games with Gold – Kostenlose November 2016 Spiele bekannt

Die neuen Games with Gold, die kostenlosen Spiele, die ihr als Xbox Live Gold-Mitglieder jeden Monat als digitalen Download beziehen könnt, sind offiziell bekanntgegeben worden. Insgesamt könnt ihr auch im November 2016 wieder vier verschiedene Spiele für Xbox One und Xbox 360 umsonst im nachfolgend angegebenen Zeitraum herunterladen.

Für Xbox One Gold-Member stehen ab dem 1. November 2016 bis einschließlich 30. November 2016 zum einen das Dungeon-Kampfspiel mit Rock-Thematik Super Dungeon Bros und zum anderen ab dem 16. November 2016 bis einschließlich 15. Dezember 2016 Das Action- und Stealth-Adventure Murdered: Soul Suspect kostenlos zum Downloaden bereit. Als Xbox 360-Spieler könnt ihr euch in den ersten zwei November-Wochen über den Point’n'Click-Klassiker Monkey Island: Special Edition freuen, welcher dann zur Monatsmitte vom First-Person-Shooter Far Cry 3: Blood Dragon abgelöst wird.

Um Games with Gold Spiele downloaden und spielen zu können, wird eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft (Probe-Abos zählen nicht) benötigt. Angebote und Verfügbarkeit der Games with Gold-Spiele können, je nach Region, ggf. variieren. Bis zum Ende des laufenden Monats könnt ihr noch die aktuellen kostenlosen Games with Gold Oktober 2016 Spiele herunterladen. Games with Gold für Xbox 360 sind auch via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar.

Games with Gold – kostenlose November 2016 Spiele

Xbox One

Super Dungeon Bros – 1. November bis 30. November 2016

– 1. November bis 30. November 2016 Murdered: Soul Suspect – 16. November bis 15. Dezember 2016

Xbox 360

Xbox Games with Gold – November 2016