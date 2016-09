Games with Gold – Kostenlose Oktober 2016 Spiele bekannt

Games with Gold, die kostenlosen Spiele, die ihr als Xbox Live Gold-Mitglieder jeden Monat als digitalen Download beziehen könnt, sind offiziell bekanntgegeben worden. Insgesamt könnt ihr wieder vier verschiedene Spiele für Xbox One und Xbox 360 umsonst im nachfolgend angegebenen Zeitraum herunterladen.

Für Xbox One Gold-Member stehen ab dem 1. Oktober 2016 bis einschließlich 31. Oktober 2016 zum einen das Fun-Baseball/Sportspiel Super Mega Baseball: Extra Innings und zum anderen ab dem 16. Oktober 2016 bis einschließlich 15. November 2016 The Escapists kostenlos zum Downloaden bereit. Als Xbox 360-Spieler könnt ihr euch in den ersten zwei Oktober-Wochen über den Racer MX vs ATV Reflex freuen, welcher dann zur Monatsmitte vom Action-Adventure/Survival-Mix I am Alive abgelöst wird.

Um Games with Gold Spiele downloaden und spielen zu können, wird eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft (Probe-Abos zählen nicht) benötigt. Angebote und Verfügbarkeit der Games with Gold-Spiele können, je nach Region, ggf. variieren. Bis zum Ende des laufenden Monats könnt ihr noch die aktuellen kostenlosen Games with Gold September 2016 Spiele herunterladen. Games with Gold für Xbox 360 sind auch via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar.

Games with Gold – kostenlose Oktober 2016 Spiele

Xbox One

Super Mega Baseball: Extra Innings – 1. Oktober bis 31. Oktober 2016

– 1. Oktober bis 31. Oktober 2016 The Escapists – 16. Oktober bis 15. November 2016

Xbox 360

MX vs ATV Reflex – 1. Oktober bis 15. Oktober 2016

– 1. Oktober bis 15. Oktober 2016 I Am Alive – 16. Oktober bis 31. Oktober 2016

Xbox Games with Gold – Oktober 2016