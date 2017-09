Games with Gold – Kostenlose Oktober 2017 Spiele Leak echt oder fake?

Eines ist für den Anfang auf jeden Fall so sicher wie das berühmte Ahmen in der Kirche: noch in dieser Woche werden die Games with Gold, die kostenlosen Oktober 2017 Spiele für Xbox 360 und Xbox One, offiziell von Microsofts Major Nelson enthüllt und vorgestellt werden.

Aber, wie inzwischen schon sowas wie gängige Praxis, es tauchen natürlich vor der tatsächlichen Games with Gold-Bekanntgabe immer wieder Leaks auf, welche die angeblich geplanten kostenlosen, in dem Fall, Oktober 2017-Spiele in Aussicht stellen. So auch der nachfolgende Screenshot, der aktuell seine Runden im Netz dreht und dem zu entnehmen ist, dass DmC Devil May Cry: Definitive Edition und Mittelerde: Mordor’s Schatten, jeweils für Xbox One, und Castlevania: Lords of Shadow und Blood Drive, jeweils für Xbox 360, die kostenlosen Oktober 2017 Games with Gold-Spiele seien.

Gesetz den Fall, dass dieses Vorhersage ihre Richtigkeit hat, wärt ihr mit diesem Angebot zufrieden oder würdet ihr lieber andere Spiele für Xbox 360- und Xbox One haben wollen?