Games with Gold – Army of Two-Ersatzspiel für Deutschland bekannt

Vor Kurzem hat das Xbox Team die kommenden Games with Gold für Januar 2018 bekanntgegeben, darunter auch der, gültig für Deutschland, indizierte Shooter Army of Two. Infolge dieser Indizierung darf der Shooter Army of Two in Deutschland nicht öffentlich ausgestellt und natürlich auch nicht angeboten werden.

War bisher unklar, welchen Xbox 360-Titel Spieler in Deutschland als Army of Two-Ersatz bekommen, hat das Microsoft Xbox Team jetzt für Licht im Dunkel gesorgt und das Städte-Aufbauspiel A Kingdom for Keflings in Aussicht gestellt, welches vom 16. bis einschließlich 31. Januar 2018 anstelle von Army of Two aus deutschen Xbox Store im Zuge der Games with Gold kostenlos geladen und wahlweise auf Xbox 360 oder auch via der Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt werden kann.