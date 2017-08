gamescom 2017 – Xbox FanFest-Ablauf von Microsoft vorgestellt

Das Xbox FanFest wurde zur gamescom 2015 etabliert und findet dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt. 300 Fans haben potentiell die Möglichkeit am Xbox FanFest, das im Zuge der gamescom 2017 stattfinden wird, teilzunehmen.

Wer zu den Auserwählten gehört, bekommt Zugang zu besonderen exklusiven Events, kann außerdem die neusten Xbox Spiele auf Xbox One X ausprobieren, Entwickler und das Xbox-Team treffen. Als möglicher Gewinner eines gamescom 2017 FanFest-Tickets könnt ihr an folgenden Events teilnehmen:

Dienstag, 22. August 2017: Exklusiver Zugang zur Mittelerde: Schatten des Krieges (Warner, Monolith) „Legendary War Party“.

Mittwoch, 23. August 2017: Exklusiver Zugang zum Xbox FanFast FanCave-Erlebnis.

Mittwoch 23.08.17 bis Samstag, 26.08.17: Exklusiver Zugang zu den Spielen in der Xbox Booth.

„Meet and greet“ mit einigen Entwicklern und Branchenvertretern.

Weitere Überraschungen.

Die gamescom 2017 Xbox FanFest Tickets, 300 an der Zahl, werden in diesem Jahr überwiegend verlost und damit per Zufall vergeben. Für die Teilnahme müsst ihr euch auf der Major Nelson-Webseite registrieren. Die Registrierung ist noch bis Donnerstag, 10. August 2017, 22.00 Uhr (MEZ) möglich. Ausgelost wird am 11. August 2017 und die Gewinner werden direkt benachrichtigt. Im Anschluss haben die Glücklichen 48 Stunden sich zurückzumelden. Dafür müssen bestimmte Angaben gemacht werden, unter anderem der vollständige Realname und das Geburtsdatum. Verstreicht die Zeit und wird nicht reagiert, rückt stattdessen ein anderer Gewinner nach.

Alle Teilnehmer müssen 18 Jahre oder älter sein. Das Alter wird vor Ort während des Check-Ins überprüft. Für jede Person ist ein Ticket vorgesehen, eine Übertragung ist nicht möglich. Das Xbox FanFest-Ticket ermöglicht keinen automatischen Zugang zur gamescom, weder am Fachbesuchertag, noch während der Privatbesuchertage (Mittwoch bis Samstag). Alle FanFest Events finden Dienstag und Mittwoch statt.