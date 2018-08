Gamescom 2018 – Atlus und Sega geben ihr Lineup für die Spielemesse bekannt

Die diesjährige gamescom rückt immer näher und die einzelnen Publisher geben nach und nach ihr Lineup für die Spielemesse in Köln bekannt. So auch Sega und Atlus, die gemeinsam am Deep Silver & Friends-Stand BO11- CO10 sowie am AO12 zu finden sein werden. Bei Letzteren können die neusten Spielehighlights auf den modernsten Asus Gaming-PCs gespielt werden, wodurch ein flüssiger Spielfluss und satte lebendige Farben garantiert sein sollen.

Nachfolgend findet ihr das komplette Lineup von Sega und Atlus:

Die gamescom 2018 findet vom 21. bis 25. August 2018 in Köln statt und noch könnt ihr einige gamescom-Tickets im Ticket-Shop erwerben, jedoch ist die Tageskarte für den Freitag und den Samstag bereits vergriffen.