Gamescom 2018 – gamescom awards 2018: „And the winners are…!“

Auch in diesem Jahr wurde der gamescom award an diejenigen verliehen, die sich in den Kategorien wie zum Beispiel Best Action Game, Best Strategy Game oder Best Family Game behaupten konnten. Der gamescom award zählt mit zu den begehrtesten Preisen in der Computer- und Videospielindustrie und wer ihn bekommt weiß, dass er großes geleistet hat! Da in diesem Jahr die gamescom ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat, wurden die Awards nach der feierlichen Eröffnungszeremonie verliehen.

In diesem Jahr wurden in insgesamt elf Genre- und fünf Plattform-Kategorien die Sieger gekrönt! Mehr als 100 Einreichungen gingen beim Awardbüro ein, das auch in diesem Jahr von der Stiftung Digitale Spielekultur geleitet wurde. Vorab kann schon gesagt werden, dass Ori and the Will of the Wisps insgesamt in zwei Kategorien glänzen konnte, Activision Blizzard drei Gewinner-Titel besitzt und Koch Media, Microsoft und Nintendo jeweils mit zwei gamescom-award-Gewinnern daher kommt.

Nachfolgend findet ihr die ersten Gewinner der diesjährigen gamescom awards:

Kategoriegruppe A: Genre

Kategoriegruppe B: Platform

Best Console Game Sony PlayStation 4: Marvel’s Spider-Man – Sony Interactive Entertainment

– Sony Interactive Entertainment Best Console Game Microsoft Xbox One: Ori and the Will of the Wisps – Microsoft

– Microsoft Best Console Game Nintendo Switch: Super Smash Bros. Ultimate – Nintendo

– Nintendo Best PC Game: Anno 1800 – Ubisoft

– Ubisoft Best Mobile Game: Shadowgun War Game – Madfinger Games

Am Samstag den 25. August 2018 um 15:00 Uhr werden alle weiteren Awards auf der Red Bull Bühne verliehen. Hierbei haben alle Gewinner der gamescom awards noch zusätzlich die Chance von der Jury mit dem Hauptpreis ausgezeichnet zu werden, dem Best of gamescom award! Darüber hinaus werden folgende Kategorien noch eine Auszeichnung am Samstag erhalten:

Best Hardware

Best Multiplayer Game

Best Virtual Reality Game

Best Booth

Best of CAMPUS

Zusätzlich wird noch der gamescom Indie-Award verliehen sowie diverse Fan-Kategorien, darunter die Auszeichnungen gamescom ,,Most Wanted” Consumer award und Best Streamer/ Let’s Player!