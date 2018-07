Gamescom 2018 – Konami-Lineup für Spielemesse bekannt

Die gamescom zählt mit zu den größten Videospielmessen auf der Welt und diese rückt nun auch schon mit großen Schritten näher, denn vom 21. – 25. August 2018 öffnet die Messe in Köln für alle Besucher die Tore. Auch Publisher Konami wird dieses Jahr wieder auf der gamescom vertreten sein und hat das Lineup für die anstehende Spielemesse bekanntgegeben.

So hat Konami in diesem Jahr vier Titel im Gepäck, die allesamt angespielt werden können. Nachfolgend findet ihr im Detail das Lineup:

Hyper Sports R wurde erst während der E3 2018 vorgestellt und ist bereits einen Monat später anspielbar. Dabei könnt ihr euch mit bis zu vier Freunden an Beachvolleyball, Schwimmen und der Leichtathletik ausprobieren. Noch kurz vor dem offiziellen Release von PES 2019 am 30. August 2018, könnt ihr das Spiel auf der gamescom selbst begutachten und entscheiden, ob die zahlreichen neuen Features und Veränderungen euch ansprechen oder nicht.

Bei Yu-Gi-Oh! Duel Links könnt ihr die neuste Erweiterung ausprobieren und sogar an Turnieren teilnehmen. Konami bietet für Neulinge auch einen Anfängerkurs an, bei dem ihr lernen könnt, das Spiel zu spielen. Zone of the Enders: The 2nd Runner MARS erscheint offiziell am 6. September 2018 und stellt ein Remaster des Klassikers da. Neben der verbesserten Grafik und der 4K-Unterstützung, kann das Spiel auch mit VR-Brille gespielt werden. Auf der gamescom dürft ihr die Demo sogar mit dieser Funktion austesten.

Konami wird dieses Jahr in Halle 8.1 am Stand A033 anzutreffen sein. Alle diejenigen, die sich für Yu-Gi-Oh interessieren, sollten zur Halle 5.2 gehen und am Stand E039 vorbeischauen. Noch könnt ihr einige gamescom-Tickets im Ticket-Shop erwerben, jedoch ist die Tageskarte für den Samstag bereits vergriffen.