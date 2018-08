Gamescom 2018 – Nintendo enthÃ¼llt Lineup fÃ¼r die Spielemesse

Der japanische Videospiel-Riese Nintendo hat nun, anlässlich der in wenigen Wochen beginnenden gamescom, ihr Lineup bekannt gegeben! So hat Nintendo ein bunt geschnürtes Paket im Gepäck, mit zahlreichen anspielbaren Titeln, wie zum Beispiel Super Smash Bros. Ultimate oder Starlink: Battle of Atlas sowie ihr gläsernes Studio RedCube, viele Turniere und Veranstaltungen.

Folgende Spiele dürfen die gamescom 2018 Besucher in Halle 9 am Nintendo-Stand antesten:

Super Mario Party ist das einzige Spiel, dass erstmalig angespielt werden kann! Hierbei werden fünf Minispiele auf dem Messestand zur Verfügung gestellt, die ihr nach Lust und Laune austesten könnt.

Des Weiteren können auch die Zuhausegebliebenen, durch einen Livestream vom RedCube-Studio, neue Gameplay-Ausschnitte beobachten sowie diverse Überraschungen erwarten. So könnt ihr euch, gemeinsam mit dem Produzenten Kenichiro Tsukuda, Gameplay-Szenen zu Super Mario Party, Xenoblade Chronicles 2: Torna ~ The Golden Country und Daemon X Machina ansehen. Ob zu den Überraschungen die nicht genannten Pokémon: Let’s Go-Titel gehören, die erst kürzlich angekündigt wurden, bleibt vorerst ein Geheimnis. Zudem könnt ihr euch auch das Turnier zu Super Smash Bros. Ultimate anschauen, bei dem acht deutschsprachige Kämpfer gegeneinander antreten werden. Zusätzlich wird auch das Finale der Splatoon 2 German Championship bei der gamescom 2018 ausgetragen, dass ihr euch auch über den Livestream anschauen könnt.

Vom 21. – 25. August 2018 öffnet die gamescom in Köln für alle Besucher ihre Tore und noch könnt ihr einige Tickets im Ticket-Shop erwerben, jedoch ist die Tageskarte für den Samstag bereits vergriffen.